Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить при мобилизации

«Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале.