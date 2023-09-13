В Шотландии пройдут испытания высокоэнергетического лазерного оружия

Британская компания Raytheon UK намерена в скором времени провести испытания системы высокоэнергетического лазерного оружия. Соответствующее мероприятие состоится на объекте в шотландском городе Ливингстон, сообщается в материале журнала UK Defence Journal.

В публикации указано, что мощность лазера составляет 15 киловатт. При этом данная технология была специально разработана для бронемашин Wolfhound, которые благодаря модернизации смогут более эффективно противодействовать воздушным угрозам. Как указали авторы статьи, в первую очередь речь идет об уничтожении беспилотников.

«Появление этой революционной технологии является важной вехой в нашем сотрудничестве с Министерством обороны по использованию направленной энергии для устранения различных угроз», — прокомментировала управляющий директор Raytheon UK по вооружениям Джули Финлейсон-Оделл.

Ожидается, что после завершения испытаний и оптимизации лазерной системы ее передадут военному ведомству Великобритании.