Украина атаковала Севастополь британскими ракетами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Севастополя британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на собственный источник.
Речь идет о воздушном ударе, который произошел в ночь на 13 сентября по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших достигло 26.
Помимо анонимного источника, журналисты ссылаются на слова британского адмирала Бена Ки, который также косвенно подтвердил сведения о применении Storm Shadow.
«[Украинцы] демонстрируют, что можно сделать, пользуясь инновационными идеями и готовностью пойти на риск», — сказал адмирал.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также утверждал, что Украина атаковала Севастополь при помощи британских крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, по его словам, в ночной атаке на Крым ВСУ применили безэкипажные катера.