Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали порт Севастополя британскими ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на собственный источник.

Речь идет о воздушном ударе, который произошел в ночь на 13 сентября по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Жертвами атаки стали два человека, а число пострадавших достигло 26.

Помимо анонимного источника, журналисты ссылаются на слова британского адмирала Бена Ки, который также косвенно подтвердил сведения о применении Storm Shadow.

«[Украинцы] демонстрируют, что можно сделать, пользуясь инновационными идеями и готовностью пойти на риск», — сказал адмирал.