Главное из нового брифинга Минобороны России

Вооруженные силы России в зоне проведения специальной военной операции за сутки отразили 14 атак ВСУ. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Отражены атаки украинских войск на нескольких направлениях

Видео дня

Российские войска на Донецком направлении отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки, рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ», - пояснил Конашенков.

На Южно-Донецком, Запорожском, Красно-Лиманском направление российские военнослужащие при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в общей сложности отразили шесть атак ВСУ.

Уничтожена военная техника и оружие

По данным Минобороны России, за сутки украинская сторона лишилась на Донецком направлении двух боевых машин пехоты, четырех автомобилей и гаубицы «Мста-Б». Кроме того, в районе Новомихайловки был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении благодаря действиям группировки войск «Восток» были выведены из строя две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

В ходе контрбатарейной борьбы на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б».

«Также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. За сутки уничтожены танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля», - пояснил Игорь Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении потери ВСУ составили две боевые бронированные машины, а на Купянском - самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», артиллерийская система М777 и гаубица М109 «Paladin», а также уничтожен склад боеприпасов 114-й бригады территориальной обороны.

«Уничтожены также украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области», - отметил представитель российского военного ведомства.

Перехват беспилотников

Кроме того, по данным Министерства обороны России, средствами радиоэлектронной борьбы были перехвачены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево, Верхнекаменка, Нововодяное, Кардашинка, Саги, Новогоровка и Тарасовка.

А также средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали масштабные поставки вооружений Киеву.