Вооруженные силы Украины в связи с гигантскими потерями начали бросать в зону боевых действий на Запорожском фронте новые резервы, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", - подчеркнул Рогов.

По его словам, подкрепления украинских военнослужащих вступили в бой на Ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.

"Поздней ночью и до рассвета противник предпринял попытки забросить пехотные штурмовые группы. По ним отработали артиллерией, минометами, гранатометами", - уточнил Рогов.

До этого Министерство обороны России рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении.