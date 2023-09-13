В Запорожской области рассказали о серьезных потерях среди украинских военных

Вооруженные силы Украины в связи с гигантскими потерями начали бросать в зону боевых действий на Запорожском фронте новые резервы, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", - подчеркнул Рогов.
По его словам, подкрепления украинских военнослужащих вступили в бой на Ореховском направлении в районе сел Работино и Вербовое.
"Поздней ночью и до рассвета противник предпринял попытки забросить пехотные штурмовые группы. По ним отработали артиллерией, минометами, гранатометами", - уточнил Рогов.
До этого Министерство обороны России рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также власти Запорожской области заявили о тактической паузе украинских войск.