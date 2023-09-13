В Минобороны России рассказали об уничтожении живой силы ВСУ на Херсонском направлении

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские силы нанесли удар по скоплению живой силы украинских войск в районе острова Алексеевский на Херсонском направлении.

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"Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады территориальной обороны в районе острова Алексеевский", - сказал он.

По словам представителя российского оборонного ведомства, в результате огневого поражения были ликвидированы более 80 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), два автомобиля и артиллерийская система М777 американского производства.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что на Запорожском направлении ВС Российской Федерации при поддержке боевых самолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных системы сумели отразить две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.