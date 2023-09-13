Появилось видео уничтожения украинской гаубицы М777

Военнослужащие группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированную огневую позицию с помощью операторов беспилотного летательного аппарата (БПЛА), после чего точным ударом гаубица была уничтожена.

Ранее в сети появились кадры точного попадания FPV-дроном по бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на верхних этажах здания с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin.