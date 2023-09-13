Шойгу ответил на вопрос о победе России в украинском конфликте

Россия должна одержать победу в ходе спецоперации на Украине, иных вариантом просто нет. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«У нас нет других вариантов», - подчеркнул глава Минобороны России, отвечая на соответствующий вопрос.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию. Они ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, и на поставки оборудования в Россию.