Шойгу заявил о выбивании техники и личного состава ВСУ

«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет», — пояснил он.