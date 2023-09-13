Шойгу заявил о выбивании техники и личного состава ВСУ
Российские войска продолжают выбивать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».
«Продолжаем выбивать, и выбивать, и выбивать технику, выбивать личный состав — всех, кто продолжает уже который месяц контрнаступление. Мы пережили, прошли уже весеннюю, летнюю кампании, и сейчас уже осенняя кампания. Но, собственно, она уже сейчас идет», — пояснил он.
Министр добавил, что Вооруженные силы (ВС) России держат активную оборону на необходимых направлениях, а также подчеркнул, что главной задачей остается «выбивать и выбивать технику».
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на полях Восточного экономического форума, заявил, что результатов контрнаступления ВСУ нет, а потери большие. По словам главы государства, с начала контрнаступления противник потерял 71,5 тысячи человек.
24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.