Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

Вооруженные силы России держат активную оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.
По словам министра, военнослужащие продолжают выбивать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Единственным вариантом дальнейшего развития событий в зоне СВО Шойгу назвал победу России. Других вариантов у Москвы нет, подчеркнул он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о связи контрнаступления ВСУ с выборами президента США. По словам главы государства, Вашингтон толкает Киев к продолжению боевых действий, «потому что им украинцев не жалко».
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