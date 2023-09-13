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Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

Вооруженные силы России держат активную оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации
©  Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам министра, военнослужащие продолжают выбивать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Единственным вариантом дальнейшего развития событий в зоне СВО Шойгу назвал победу России. Других вариантов у Москвы нет, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о связи контрнаступления ВСУ с выборами президента США. По словам главы государства, Вашингтон толкает Киев к продолжению боевых действий, «потому что им украинцев не жалко».

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