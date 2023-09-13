Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

Вооруженные силы России держат активную оборону в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

© Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам министра, военнослужащие продолжают выбивать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Единственным вариантом дальнейшего развития событий в зоне СВО Шойгу назвал победу России. Других вариантов у Москвы нет, подчеркнул он.