В ВСУ пожаловались на невозможность сбить бомбу ФАБ-500

Украина не располагает вооружением для противостояния российским бомбам ФАБ-500. На это пожаловался спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью газете The Washington Post.

«Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — сказал он.

Игнат отметил, что противостоять ударам ФАБ-500 можно только с помощью стрельбы по самолетам, а не по бомбам, но для этого Киеву нужны современные истребители. «Недостаток авиации вредит битве. Мы очень страдаем», — отметил военный.