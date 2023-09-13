The Washington Post: дроны «Ланцет» подрывают наступление ВСУ

Американская газета The Washington Post рассказала, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» и управляемые авиабомбы стали одной из главных проблем контрнаступления ВСУ. Об этом газете сообщили аналитики и украинские военные.

«Ланцеты» часто используются для поражения украинских транспортных средств, отмечает издание.

Газета назвала применение ударных дронов и управляемых бомб частью российской стратегии по использованию слабостей Украины, в числе которых - ограниченные системы ПВО и гораздо меньшее количество истребителей, чем у Москвы.

The Washington Post отмечает, что старые авиационные бомбы, сбрасываемые с самолетов, были «дооборудованы крыльями и системой наведения по GPS, что позволяет им спускаться к цели, например, к командным пунктам». Эти модификации дали важное преимущество, так как они позволяют поражать менее массивные цели.

Один из украинских военных рассказал газете, что американские боевые машины пехоты Bradley хорошо защищены от некоторых мин и противотанковых ракет, но не от дронов. Если беспилотник попадает в моторный отсек Bradley, это «убивает машину».

В июне Украина потеряла свою первую систему ПВО IRIS-T, поставленную Германией. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке

рассказал, что систему перебросили слишком близко к зоне боевых действий, она находилась в 26 километрах от линии соприкосновения и в результате оказалась в зоне досягаемости российского ударного беспилотника «Ланцет».