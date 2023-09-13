СМИ: Россия смогла нарастить военное производство, преодолев санкции

Несмотря на санкции со стороны Запада России удалось существенно нарастить производство ракет, танков и иного вооружения. Как сообщает газета The New York Times, эксперты сходятся во мнении, что российским властям удалось успешно перестроить экономику, сосредоточив основное внимание на оборонном производстве.

В публикации отмечается, что после начала конфликта на Украине США сделали ограничение военного производства РФ основной частью своей стратегии по помощи Киеву. Опрошенные американские чиновники отмечают, что сперва санкции вынудили Россию резко замедлить производство ракет и другого вооружения. Их эффект сохранился примерно на шесть месяцев и уже к концу 2022 года военно-промышленное производство вновь набрало обороты.

По словам собеседников издания, Москва обошла экспортный контроль благодаря работе своих спецслужб. Они якобы провели работу «для организации нелегальных сетей, которые занимаются контрабандой ключевых компонентов». В результате в Россию продолжают поступать необходимые для военной техники микросхемы.

«Запчасти ввозят в другие страны, откуда потом их легче доставить в Россию. Она выстраивает потоки через Армению и Турцию. Американские и европейские регулирующие органы пытаются ограничить экспорт микросхем, но им с трудом удается остановить поток контрабанды», — пояснили источники издания.