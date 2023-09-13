Страны НАТО не смогут выполнить обязательство больше тратить на оборону

Страны Североатлантического альянса (НАТО) пока не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону, сообщает издание Defence One со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey.

"Одно дело - сделать политическое заявление об увеличении финансирования. Другое дело - выделить эти средства и направить в промышленность", - пишет аналитик Гильом де Раньери.

Он отмечает, что для того, чтобы достигнуть намеченного уровня, многим странам НАТО придется потратить годы, что особенно сильно сказывается на уровне и скорости поставки на Украину новых систем вооружения и боеприпасов. Тем более, отмечает де Раньери, в ходе боевых действий используются объемы боеприпасов, сравнимые с показателями Второй мировой войны.