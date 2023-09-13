Военный эксперт раскрыл, чем может закончиться контрнаступление ВСУ

"Не исключено, что ценой неимоверных усилий противник через месяц таких атак или больше сможет закрепиться в Работине и даже забрать Вербовое. Но оба этих населенных пункта являются всего лишь частью полосы обеспечения. К так называемой линии Суровикина украинские войска еще даже не подошли", - отметил Рожин.