Военный эксперт раскрыл, чем может закончиться контрнаступление ВСУ
Военный эксперт Борис Рожин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова руководителя по анализу Агентства военной разведки Минобороны США Трента Мола о том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится не позднее чем через шесть недель.
Собеседник согласился с мнением представителя американского военного ведомства, напомнив, что впереди распутица, которая сильно затруднит ведение боевых действий. Однако, по его словам, ВСУ могут попытаться "поставить точку", взяв под контроль Работино в Запорожской области.
"Не исключено, что ценой неимоверных усилий противник через месяц таких атак или больше сможет закрепиться в Работине и даже забрать Вербовое. Но оба этих населенных пункта являются всего лишь частью полосы обеспечения. К так называемой линии Суровикина украинские войска еще даже не подошли", - отметил Рожин.
Он также обратил внимание, что противник уже пытается сместить фокус внимания общественности на кампанию 2024 года.
Накануне Вооруженные силы России отбили три атаки украинских бойцов у Работино и Вербового, уничтожив до 35 военных. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.