В США испытают новый бомбардировщик до конца года

Первые летные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider проведут до конца 2023 года. Об этом сообщил президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс, передает журнал Air & Space Forces.

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«В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту», — сказал он, выступая на конференции Ассоциации воздушных и космических сил США.

Джонс добавил, что самолет, вероятно, совершит полет к концу года.

Представитель Northrop Grumman отметил, что бомбардировщик, который полетит, — «по сути, серийный», а контракт на производство B-21 предусматривает превращение опытных образцов в строевые самолеты. По его словам, задержки являются признаком подготовки, которая обеспечит череду полетов в будущем.

Ранее в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США показали новые фотографии B-21 Raider. На снимках виден самолет на фоне завода 42 в Палмдейле, штат Калифорния.