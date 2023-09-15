Минобороны России: группировка "Запад" сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области

Попытка украинской армии провести ротацию своих подразделений на передовой в Харьковской области была сорвана в результате действий "Западной" группировки войск Российской Федерации. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

"В полосе обороны шестой общевойсковой армии артиллерией мотострелкового соединения сорвана попытка провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе Двуречная", - сказал он.

Зыбинский также отметил, что мотострелковые подразделения при поддержке авиации и артиллерии смогли отразить нападение штурмовых групп украинских войск в районе Ковалевки. 15 сентября российский боец разведгруппы "Ночные охотники" заявлял, что военнослужащие ВС России вычислили группу диверсантов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и обратили ее в бегство.