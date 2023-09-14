Над Брянской областью средства ПВО уничтожили беспилотники самолетного типа

Системы противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Как заявили в ведомстве, 14 сентября около 00.10 мск была пресечена еще одна попытка Украины совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. "Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении двух беспилотников над Брянской областью 13 сентября около 22:00 мск. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два украинских БПЛА были сбиты над Унечским районом. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.