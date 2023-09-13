Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Брянской области

Богомаз: средства ПВО России сбили два беспилотника ВСУ в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Унечским районом.
Об этом Богомаз написал в Telegram.
«Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.