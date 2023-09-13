ВСУ активизировали инженерные работы под Купянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали инженерные работы неподалеку от Купянска, в район активно прибывают танковые мостоукладчики, позволяющие оперативно наводить переправы. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Речь идет о населенном пункте Синьковка, расположенном в Харьковской области. На днях там заметили инженерные подразделения 14-й механизированной бригады украинских войск.

«Среди прочей техники выявлены танковые мостоукладчики (по внешним признакам схожи с Biber на шасси танка Leopard 1), две установки дистанционного разминирования УР-77, а также танковые минные тралы западного производства», — сообщил Марочко.

В целом, по его словам, в этот стягивается все больше и больше украинских военных частей.