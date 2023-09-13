Спецоперация на Украине 13 сентября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 сентября 2023 года.
В Минобороны рассказали об успехах российских войск в ДНР
Российские военные поразили четыре пункта временной дислокации двух бригад украинских войск в Донецкой народной республике, сообщает «Газета.ру».
Бойцы уничтожили их в Урожайном и Пречистовке. На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли выдвижение двух групп пехоты Вооруженных сил Украины в направлении Новомайорского.
Кроме того, ударный беспилотник России уничтожил боевую бронированную машину Украины, а огонь артиллерии поразил живую силу украинских войск.
В Минобороны РФ указали на эффективность комплекса РЭБ "Красуха-С4" в зоне СВО
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» в результате применения в зоне проведения специальной военной операции доказывает свою эффективность, сообщает ТАСС.
Самолеты или баллистические ракеты противника, которые летят вне зоны обнаружения радаров ПВО, подвергаются воздействию программно-аппаратными средствами комплекса на бортовую радиолокационную станцию, что вынуждает их подняться в зону огневого контакта российских ПВО, которые затем их успешно сбивают.
Тактико-технические характеристики комплекса позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте.
Рогов заявил о пресечении атаки ВСУ на Новомайорское
Российские военные отбили атаку противника на село Новомайорское на Южно-Донецком направлении фронта, сообщает RT.
Украинские военные пытались наступать на северо-западной окраине населённого пункта и предпринимали три попытки по закреплению. При этом российские бойцы пресекли эти действия и рассеяли солдат из Украины.
Во время отступления потери ещё больше возросли из-за огня со стороны российской армии.