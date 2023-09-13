Спецоперация на Украине 13 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 сентября 2023 года.

В Минобороны рассказали об успехах российских войск в ДНР

Российские военные поразили четыре пункта временной дислокации двух бригад украинских войск в Донецкой народной республике, сообщает «Газета.ру».

Бойцы уничтожили их в Урожайном и Пречистовке. На Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли выдвижение двух групп пехоты Вооруженных сил Украины в направлении Новомайорского.

Кроме того, ударный беспилотник России уничтожил боевую бронированную машину Украины, а огонь артиллерии поразил живую силу украинских войск.

В Минобороны РФ указали на эффективность комплекса РЭБ "Красуха-С4" в зоне СВО

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» в результате применения в зоне проведения специальной военной операции доказывает свою эффективность, сообщает ТАСС.

Самолеты или баллистические ракеты противника, которые летят вне зоны обнаружения радаров ПВО, подвергаются воздействию программно-аппаратными средствами комплекса на бортовую радиолокационную станцию, что вынуждает их подняться в зону огневого контакта российских ПВО, которые затем их успешно сбивают.

Тактико-технические характеристики комплекса позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте.

Рогов заявил о пресечении атаки ВСУ на Новомайорское

Российские военные отбили атаку противника на село Новомайорское на Южно-Донецком направлении фронта, сообщает RT.

Украинские военные пытались наступать на северо-западной окраине населённого пункта и предпринимали три попытки по закреплению. При этом российские бойцы пресекли эти действия и рассеяли солдат из Украины.