Мобилизация: последние новости на сегодня 13 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 13 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме разъяснили механизм компенсации военных пенсий участникам СВО

Сохранение военных пенсий для участников специальной военной операции является правильной мерой для тех, кто выполняет свой воинский долг на поле боя, сообщает news.ru со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, раньше военный пенсионер при заключении контракта с ВС РФ лишался положенной ему пенсии. При этом если россиянин заключит контракт с Минобороны, то взамен пенсии ему будет положена компенсация на ту же сумму.

Таким образом, военные пенсионеры — участники спецоперации будут получать денежное довольствие, положенное всем контрактникам, и дополнительные выплаты в размере пенсии, которая начислялась им ранее.

Екатеринбуржцы передали глушители для винтовок бойцам на СВО

Жители Екатеринбурга передали глушители для винтовок российским войнам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Их доставили в батальон под Клещеевку. Еще одна посылка с таким же содержимым идет туда от производителя BRT.

Как заявил один из бойцов, получивший глушитель, такая модификация оружия помогает эффективней действовать в ночью — противник не будет заметить расположение российских войск.

Как в Перми опытные силовики готовят добровольцев для участия в спецоперации

Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» в Перми показал процесс подготовки граждан, которые желают участвовать в специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Занятия ведутся три раза в неделю. Их проводят опытные инструкторы из различных силовых структур, в том числе, прошедшие «горячие точки».

Обучение проходят как новички, так и побывавшие в зоне спецоперации бойцы.