КНДР запустила две баллистические ракеты

Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря, передает ТАСС.

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Согласно данным источников японского общественного телевидения в Министерстве обороны, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Находящимся в регионе морским и воздушным судам предписано связаться с властями страны в случае нахождения обломков ракет, не приближаясь к ним.

Ранее стало известно, что Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Число выпущенных ракет и подробности их полета не уточняются.