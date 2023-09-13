«Рёнхап»: КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Отмечается, что тип ракеты не определён.

Ранее КНДР в ответ на совместные манёвры США и Южной Кореи провела учения с имитацией тактического ядерного удара.