ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Артиллерия Южной группировки войск уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили.

"Артиллерией группировки уничтожены пункт временной дислокации 110-й механизированной бригады ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. А также три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке", - заявил Минесашвили.

По его словам, оперативно-тактической авиацией Южной группировки войск нанесены удары по скоплению вооружений и военной техники третьей штурмовой бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Ступочки. "Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены удары по живой силе подразделений противника в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске", - добавил начальник пресс-центра группировки.