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Силы ПВО отразили атаку Киева на Севастополь

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку Украины на Севастополь, сообщает ТАСС.

Силы ПВО отразили атаку Киева на Севастополь
© РИА Новости

Это произошло минувшей ночью. В результате удара ракеты произошел пожар на негражданском объекте. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Килен-балки в настоящее время наблюдается пожар. Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за ракетной атаки.

Отмечается, что пожару присвоили четвертый класс сложности. На месте работают спецслужбы.

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