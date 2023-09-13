Силы ПВО отразили атаку Киева на Севастополь
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку Украины на Севастополь, сообщает ТАСС.
Это произошло минувшей ночью. В результате удара ракеты произошел пожар на негражданском объекте. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Килен-балки в настоящее время наблюдается пожар. Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за ракетной атаки.
Отмечается, что пожару присвоили четвертый класс сложности. На месте работают спецслужбы.
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