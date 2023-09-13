Силы ПВО отразили атаку Киева на Севастополь

Это произошло минувшей ночью. В результате удара ракеты произошел пожар на негражданском объекте. Как заявил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Килен-балки в настоящее время наблюдается пожар. Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за ракетной атаки.