На Западе усомнились в успехе контрнаступления ВСУ осенью

Чиновники на Западе сомневаются, что Украина добьется успеха в ходе своего контрнаступления осенью. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на десятки опрошенных западных политиков.

"Нам придется продлить наш график, - заявил один из них. - Это может быть очень долгой борьбой".

Согласно журналу, на Западе скептически относятся к возможности прорыва ВСУ российской обороны к зиме.

Издание подчеркнуло, что в западных столицах и Киеве по-разному видят причины неудач ВСУ в ходе контрнаступления. По сведениям The Economist, на Западе полагают, что Украине следовало вести более решительные и масштабные наступательные действия, которые, несмотря на возможные последствия в виде еще больших боевых потерь, могли бы привести к прорыву российской обороны. На Украине же полагают, что такая тактика обернулась бы еще скорейшим истощением мобилизационного ресурса ВСУ.

Кроме того, на Западе фиксируют продолжение украинской стороной ведения боевых действий по советским методикам в виде тяжелых артиллерийских обстрелов вместо более точечного и экономного распределения имеющихся ресурсов. По информации журнала, это вызывает недовольство Вашингтона, который играет ведущую роль в вопросе поставок Киеву боеприпасов.