США решили укрепить ПВО Украины

"Мы передали ряд американских систем Украине в составе недавнего пакета военной помощи, о котором госсекретарь объявил, когда был на Украине, - добавил Миллер. - Среди них компоненты оборонных систем, которые мы ранее предоставили. И мы взаимодействовали с другими странами над тем, чтобы они предоставили системы ПВО. Так что мы продолжим это делать".



"Я уверен, что он обсудит данный вопрос со своей германской коллегой позднее на этой неделе", - добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента, говоря о Блинкене и Бербок.