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Пентагон допустил новые поставки кассетных боеприпасов на Украину

Соединенные Штаты могут в будущем отправить на Украину новые партии кассетных боеприпасов, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Пентагон допустил новые поставки кассетных боеприпасов на Украину
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Журналисты поинтересовались, планирует ли Вашингтон передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) новые партии кассетных боеприпасов. Как уточнил предствитель министерства, США намерены это сделать.

«Что касается помощи в безопасности для Украины, мне не о чем сегодня объявить. Конечно, когда и если мы это сделаем, то дадим знать», — допустил он новые поставки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применение кассетных боеприпасов ничего не изменило на поле боя.

Генсек ООН призвал немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов на Украине

7 сентября газета The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена вскоре планирует отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов.

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