Пентагон назвал Россию острой угрозой в киберпространстве

США считают Россию острой угрозой в киберпространстве, отмечая, что страна собирается проводить новые кибератаки против Вашингтона , а также его союзников. Об этом говорится в опубликованной киберстратегии Пентагона на 2023 год.

«Россия остается острой угрозой для Соединенных Штатов в киберпространстве. Россия предприняла усилия по оказанию пагубного влияния против США с целью манипулирования и подрыва доверия к выборам», — говорится в документе.

В Минобороны США подчеркнули, что Россия якобы наращивает свои возможности в шпионаже, влиянии, а также проведении атак. В ведомстве добавили, что в случае необходимости Москва будет готова провести новые кибератаки на Соединенные Штаты и их союзников.