Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданским целям в Донецке . Об этом рассказал военкор из США Патрик Ланкастер , интервью с ним доступно на YouTube .

«[Во время выборов] Украина наносила удары по Донецку в различных его районах, а также и по другим местам в соседних деревнях», — сказал он.

По его словам, от обстрелов ВСУ страдает мирное население. Кроме того, Ланкастер заявил, что украинские войска находятся почти на тех же рубежах, где они были в самом начале конфликта.