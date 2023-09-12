В Британии назвали дату появления прототипов танка Challenger 3

Глава Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Британии Патрик Сандерс заявил, что прототипы танка Challenger 3 появятся уже в 2023 году, передает ТАСС.

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Также, по словам Сандерса, к концу 2024 года Великобритания постановит на вооружение 50 ударных вертолетов AH-64E Apache, а к 2028 году — 350 бронемашин Boxer.

Разработку новых танков ведет британская BAE Systems и немецкий концерн Rheinmetall. Планируется, что они начнут поступать на вооружение британских ВС лишь в 2027 году.

До этого Military Watch писало, что из-за недостатков Challenger 2 ВСУ не смогут эффективно применять британский танк.

Преимуществом Challenger 2 считается тяжелая броня и башня, однако его броня не содержит композитов или взрывоопасной реактивной брони, что в сочетании с отсутствием противовыбросовых панелей или противовзрывных дверей для боеприпасов означает высокий риск детонации.