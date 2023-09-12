В США разработали систему с микродронами для танков

Американская компания Teledyne Flir разработала разведывательную систему Black Recon, предназначенную для запуска микродронов с боевых машин пехоты, танков и других платформ. Об этом сообщает Defense News.

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Система оснащена беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) весом около 350 граммов, которые могут летать на скоростях, позволяющих им работать впереди движущегося транспорта. Три аппарата помещают в пусковую установку на боевой машине, которая обеспечивает непрерывную работу за счет циклического использования беспилотников. Пока один дрон находится в воздухе, остальные аппараты заряжаются. Продолжительность полета каждого БПЛА превышает 45 минут.

Представители компании отметили, что концепцию Black Recon представили потенциальным заказчикам в США, Европе и Азии. Система может быть доступна для заказа в 2024 году, а первые поставки начнутся в 2025 году.

Работу над Black Recon начали в 2020 году. В основе разработки лежала концепция микродрона Black Hornet, который использовали в демонстраторе, представленном в 2018 году. Испытания дрона позволили уточнить окончательные требования к Black Recon.