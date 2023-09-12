Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи

«Дания направит Украине крупнейший пакет помощи с начала конфликта в феврале 2022 года. В общей сложности вклад страны составит 5,8 миллиардов датских крон. Они будут разделены на три части — 4,3 миллиарда датских крон в 2023 году, 1,4 миллиарда датских крон в 2024 году и 52 миллиона датских крон в 2025 году», — говорится в тексте.