Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи
Копенгаген направит Киеву крупнейший пакет военной помощи с начала конфликта на Украине стоимостью в 5,8 миллиардов датских крон (около 833 миллионов долларов). Об этом сообщает Минобороны Дании.
«Дания направит Украине крупнейший пакет помощи с начала конфликта в феврале 2022 года. В общей сложности вклад страны составит 5,8 миллиардов датских крон. Они будут разделены на три части — 4,3 миллиарда датских крон в 2023 году, 1,4 миллиарда датских крон в 2024 году и 52 миллиона датских крон в 2025 году», — говорится в тексте.
В пакет войдут танки, боевые машины пехоты, боеприпасы и зенитные орудия.
В МО Дании отметили, что это станет уже 12-м пакетом помощи Украине со стороны страны и самым крупным за все время.
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