В Британии объяснили уничтожение дронов на Украине

«Меня поразил тот факт, что в ходе развивающегося конфликта на Украине с применением беспилотников 40 процентов потерь происходят из-за ошибок операторов. Когда ведется столь ожесточенная борьба [за контроль над] электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план», — сказал британский генерал.

По его словам, в связи с этим необходимы военнослужащие, будь то специалисты в киберсфере, операторы беспилотников или пехотинцы. Он также добавил, что ВС Королевства будут наращивать количество имеющихся у них дронов.