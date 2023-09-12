"Однако курс, который мы им преподаем, обычно длится приблизительно шесть месяцев. Так что, если они начнут в следующем месяце или около того, речь идет [о завершении подготовки] в начале весны", - заявил генерал, комментируя вопрос о сроках подготовки в США украинских военных летчиков к применению самолетов F-16. "Это только базовая подготовка на F-16. Есть некоторая конкретика, касающаяся платформ, жертвуемых [Киеву] датчанами и голландцами и имеющих определенные особенности. Так что будет небольшое дополнение [в плане подготовки]", - уточнил Олвин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.



"Что касается лишь изучения F-16 и затем дополнения, то я бы представил, что это займет около шести-девяти месяцев", - отметил военачальник.