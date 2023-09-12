На Украине сообщили об участившихся случаях дезертирства военных ВСУ

На фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, участились случаи сдачи в плен украинских солдат группами. Как утверждает Соскин, это происходит из-за того, что их «насильно отправили умирать».
Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ понесли серьезные потери и им не хватает живой силы. В это же время украинские мужчины отказываются добровольно идти воевать, добавил Соскин.
Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в российский плен, так как его с ранениями оставили сослуживцы. Спустя время его нашли российские разведчики.
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