На фронте участились случаи дезертирства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, участились случаи сдачи в плен украинских солдат группами. Как утверждает Соскин, это происходит из-за того, что их «насильно отправили умирать».

Он отметил, что в ходе контрнаступления ВСУ понесли серьезные потери и им не хватает живой силы. В это же время украинские мужчины отказываются добровольно идти воевать, добавил Соскин.