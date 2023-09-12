СМИ: Киев подал в суд на две западные фирмы за непоставку военной техники
Украинские власти подали в суд на две западные военные фирмы, которых Киев обвиняет в невыполнении условий контрактов на поставку военной техники. Об этом во вторник пишет издание Newsweek.
По данным минобороны Украины, две европейские компании, название которых не уточняется, «не доставили товары и не вернули аванс».
В материале отмечается, что еще шесть зарубежных компаний, две из которых американские, не выполнили свои обязательства, но все же поставили часть продукции или вернули взятые за них средства.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью. Журналисты отметили, что Вашингтон может направить Киеву ракеты ATACMS или GMLRS, также рассматривается вариант поставок обоих видов вооружения.
Тем временем министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила в эфире радиостанции RMC, что контрнаступление вооруженных сил Украины идет сложнее, чем на то рассчитывал официальный Киев.