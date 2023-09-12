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Брифинг Министерства обороны России 12 сентября: главное

В ходе проведения специальной военной операции российские военнослужащие за сутки отразили несколько атак ВСУ и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Брифинг Министерства обороны России 12 сентября: главное
© РИА Новости

Уничтожена реактивная система залпового огня производства Турции

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По его словам, ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск ВС РФ на Купянском направлении были поражены живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ.

«За сутки на данном направлении уничтожено три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции», - пояснил представитель Минобороны России.

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Отражены атаки украинских войск

Вооруженные силы Российской Федерации на Донецком направлении также отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ.

На Запорожском направлении было отражено три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ. А на Красно-Лиманском, южнее населенного пункта Кузьмино, отражена атака украинской штурмовой группы 12-й бригады специального назначения, пояснил представитель Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены два склада с боеприпасами: 44-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны Украины», - рассказал Игорь Конашенков.

Большие потери ВСУ в ДНР

Представитель российского военного ведомства также заявил о том, что на Донецком направлении потери Вооруженных сил Украины составили свыше 255-ти человек. Помимо этого там были уничтожены две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск уничтожено до 35-ти военнослужащих противника, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три «Bradley» производства США и три автомобиля», - заявил Конашенков.

На Краснолиманском и Купянском направлениях, по данным Минобороны России, потери ВСУ составили около 70 военнослужащих. А на Херсонском направлении - до 80-ти военнослужащих.

Перехват ракет HIMARS

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган», а также выведен из строя 41 украинский беспилотный летательный аппарат, отмечено на брифинге представителя Минобороны России.

Атака беспилотников была остановлена в районах населенных пунктов Кодема, Липовое, Кленовое Донецкой народной республики, Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области, отметил Конашенков.

Всего, по данным российского военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11793 танка и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6346 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12927 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял о том, что она ведется для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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