В США анонсировали беспилотную систему Ghost-X

Ghost-X представляет собой модернизацию системы Ghost, с которой работали в Минобороны Великобритании и Пентагоне. Благодаря новой батарее беспилотная платформа, созданная для разведки и атаки, может находиться в воздухе до 75 минут и переносить до 9 килограммов грузов. Кроме того, новое оборудование позволит обходиться без спутниковой навигации.