Подразделения российской армии на Купянском направлении уничтожили реактивную систему залпового огня Т-122 Sakarya производства Турции , это первый случай поражения такой боевой машины. Об этом свидетельствует опубликованная 12 сентября в соцсетях Минобороны РФ ежедневная сводка о ходе спецоперации.

Отмечается также, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, уничтожив три боевых машины пехоты Bradley и три автомобиля.

«На Купянском направлении…поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ…За сутки на данном направлении уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих…, а также боевая машина РСЗО Т-122 «Sakarya» производства Турции», — говорится в сообщении.

Украинская армия проводит попытки контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях с начала июня. Только за это время, как рассказал Президент России Владимир Путин, потери Киева составили 71,5 тысячи человек. При этом всего украинский режим потерял уже 543 танка и около 18 тысяч бронемашин.