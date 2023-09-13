Минобороны РФ рассказало о ситуации ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские войска при поддержке боевых самолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных системы отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Кроме того, силы РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе села Работино Запорожской области.
В течение суток ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицы М777 и М119 американского производства, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубицу "Мста-Б".
12 сентября Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ отбили три атаки украинских бойцов у Работино и Вербового в Запорожской области, уничтожив до 35 военных.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.