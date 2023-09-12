Участвующие в СВО танки Т-80У получили дополнительную защиту кормы
Основные боевые танки Т-80У, как и другие российские тяжелые гусеничные боевые машины, участвующие в специальной военной операции, начали получать дополнительную защиту.
Кроме смонтированных решетчатых козырьков, прикрывающих люки наводчика-оператора и командира, на бортах и корме башен смонтировали противомулятивные контейнеры, нейтрализующие реактивные гранаты ручных и станковых гранатометов, а также противотанковые управляемые ракеты различных типов.
Подобные "коробки" ранее уже внедрили на модернизированных Т-72Б3М и Т-80БВМ. Сейчас их все чаще можно увидеть на ранних версиях "семьдесят вторых", а также, кроме Т-80У, еще на Т-80БВ.
Надо отдать должное разработчикам, создавшим такие универсальные средства защиты, которые можно установить практически на любой находящийся в войсках танк.
Доработанные "восьмидесятые" были показаны в материале "Народного фронта" - его представители поздравили танкистов с профессиональным праздником.
В настоящее время в рамках проекта "Все для Победы!" закупаются средства радиоэлектронной борьбы, наборы для оказания медицинской помощи, рюкзаки врача, индивидуальные аптечки и несгораемые комбинезоны.