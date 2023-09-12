"Такое расположение полностью лишает ВСУ возможности вести организованные наступательные действия. <...> При помощи западной техники враг предпринимает попытки продвинуться вглубь населенного пункта, однако получается это на самом деле очень скверно. <...> По словам "Щербака", в настоящее время в окопах противника сидят сплошные штрафники и пенсионеры. Если раньше на линии соприкосновения нередко можно было встретить более или менее боеспособных солдат, то сейчас об этом речи нет. Видимо, закончились", - отметил Кадыров.