Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума ответил на вопрос о новой мобилизации в России. Его слова передает издание "Ведомости". Путин рассказал, что в российские войска призвали 300 тыс. человек. При этом в последние 6-7 месяцев контракты на службу в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях подписали контракты 270 тыс. человек. По его словам, российские граждане идут на это добровольно, осознавая, что могут уйти из жизни ради защиты интересов страны. Он также добавил, что военнослужащие ВС РФ "знают, что им есть, кого защищать". Ранее в Telegram-каналах активно распространяли фиктивный приказ главы Министерства обороны России Сергея Шойгу о новой волне мобилизации, которая якобы должна начаться 11 сентября 2023 года. Согласно "документу", планировалось привлечь на службу 200 тысяч человек. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов назвал его фейком.