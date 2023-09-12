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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
© РИА Новости

Подробности не приводятся. Сейчас на территории подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога.

Напомним, что вчера, 11 сентября, взрывы дважды прозвучали в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины. Воздушная тревога за день объявлялась в Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.

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Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре и военным объектам с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.

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