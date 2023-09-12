Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Подробности не приводятся. Сейчас на территории подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога.

Напомним, что вчера, 11 сентября, взрывы дважды прозвучали в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины. Воздушная тревога за день объявлялась в Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.