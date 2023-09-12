Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
Подробности не приводятся. Сейчас на территории подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога.
Напомним, что вчера, 11 сентября, взрывы дважды прозвучали в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области на востоке Украины. Воздушная тревога за день объявлялась в Сумской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.
Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре и военным объектам с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. 17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.