Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в поселке Опытное в Донецкой народной республики (ДНР) не могут. Об этом во вторник, 12 сентября, заявили в Министерстве обороны России.
При отражении попыток противника прорваться российские военнослужащие первого армейского корпуса уничтожают живую силу и технику ВСУ.
Днем ранее, 11 сентября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное. Он уточнил, что украинские войска задействовали танки и боевые машины пехоты (БМП).
Lenta.ru: главные новости