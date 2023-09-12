Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в поселке Опытное в Донецкой народной республики (ДНР) не могут. Об этом во вторник, 12 сентября, заявили в Министерстве обороны России.