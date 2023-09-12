Названо оружие, о котором рассказал Путин

Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах в области радиоэлектронной борьбы, а также крылатых ракет и подводных аппаратов. По его словам, у РФ могут появиться боеприпасы с ядерной энергетической установкой, а также системы РЭБ, работающие в микроволновом диапазоне.

Волновое оружие со спектром излучения, нигде не применяемом. Предположительно, работают над микроволновым оружием не просто для подавления радиоканала, а в теории для создания в электронных системах блуждающих токов, которые выводят из строя электронику. Предположу, что у нас идут испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой на борту, — подчеркнул Суконкин.

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Он отметил, что в СМИ упоминались испытания подводных лодок, способных брать на борт подводные аппараты «Посейдон». Собеседник не исключил, что подобные субмарины близки к состоянию боевой готовности.

Кроме того, про подводные лодки-носители подводных аппаратов «Посейдон» много раз писали. Вероятно, они не просто испытаны, но и приближаются к состоянию боевой готовности. Плюс развитие новых технологий в области РЭБ, например способных подавить пролетающую в этот момент цепочку спутников связи Starlink, — добавил Суконкин.

Военэксперт предположил, что в РФ идут разработки боевых лазеров для физического ослепления операторов и снайперов вероятного противника, а также для выведения из строя оптических линз.

Если говорить про новые боевые лазеры, то публикаций в открытом доступе пока не видно. Предположу, что лазеры можно было бы использовать для ослепления оптики, а также выжигания сетчатки глаза оператора или снайпера, затемнения оптических линз прицелов, а не только как дальномер, — рассказал Суконкин.

По его словам, все знают про лазерные комплексы «Пересвет», вероятно, предназначены для борьбы со спутниками вероятного противника.

Предположу, что «Пересветы» дежурят в районах размещения наших ракетных дивизий. Вероятно, их задача — поразить спутники наблюдения вероятного противника, чтобы он не увидел момент запусков ракеты, вывести спутники из строя, — подытожил Суконкин.