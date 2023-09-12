Названо оружие, о котором рассказал Путин

Названо оружие на новых физических принципах, о котором рассказал Путин
Военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах в области радиоэлектронной борьбы, а также крылатых ракет и подводных аппаратов. По его словам, у РФ могут появиться боеприпасы с ядерной энергетической установкой, а также системы РЭБ, работающие в микроволновом диапазоне.
Волновое оружие со спектром излучения, нигде не применяемом. Предположительно, работают над микроволновым оружием не просто для подавления радиоканала, а в теории для создания в электронных системах блуждающих токов, которые выводят из строя электронику. Предположу, что у нас идут испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой на борту, — подчеркнул Суконкин.
Он отметил, что в СМИ упоминались испытания подводных лодок, способных брать на борт подводные аппараты «Посейдон». Собеседник не исключил, что подобные субмарины близки к состоянию боевой готовности.
Кроме того, про подводные лодки-носители подводных аппаратов «Посейдон» много раз писали. Вероятно, они не просто испытаны, но и приближаются к состоянию боевой готовности. Плюс развитие новых технологий в области РЭБ, например способных подавить пролетающую в этот момент цепочку спутников связи Starlink, — добавил Суконкин.
Военэксперт предположил, что в РФ идут разработки боевых лазеров для физического ослепления операторов и снайперов вероятного противника, а также для выведения из строя оптических линз.
Если говорить про новые боевые лазеры, то публикаций в открытом доступе пока не видно. Предположу, что лазеры можно было бы использовать для ослепления оптики, а также выжигания сетчатки глаза оператора или снайпера, затемнения оптических линз прицелов, а не только как дальномер, — рассказал Суконкин.
По его словам, все знают про лазерные комплексы «Пересвет», вероятно, предназначены для борьбы со спутниками вероятного противника.
Предположу, что «Пересветы» дежурят в районах размещения наших ракетных дивизий. Вероятно, их задача — поразить спутники наблюдения вероятного противника, чтобы он не увидел момент запусков ракеты, вывести спутники из строя, — подытожил Суконкин.
Ранее Путин заявил на полях Восточного экономического форума, что РФ работает над созданием оружия, основанного на новых физических принципах. Как отметил лидер, подобное оружие обеспечит безопасность любой страны на ближайшую перспективу.