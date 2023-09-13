Военные из зоны СВО дали оценку допзащите БМП-3

«Военные отмечают комплекс вооружения БМП-3, ее подвижность, удобство эксплуатации, ремонтопригодность. Хорошо отзываются о дополнительной защите, которая сейчас поступает. О недостатках также отчеты есть, но не глобального характера», — сказал Хромов.