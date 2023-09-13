Минобороны заявило об уничтожении 37 украинских беспилотников

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за сутки подавили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду, 13 сентября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Цели были поражены в районах населенных пунктов Благодатное, Зайцево Донецкой народной республики, Верхнекаменка, Нововодяное Луганской народной республики, Кардашинка, Саги Херсонской области, а также Новогоровка и Тарасовка Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 6706 беспилотников ВСУ.

В Минобороны сообщили также, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие 24 часа были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.